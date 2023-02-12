Россияне ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 февраля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российская Федерация не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, продолжает поражение гражданских объектов и домов мирного населения.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара и произвел 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших российских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

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Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За эти сутки вражеским обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них Нововасилевка, Волковка, Кондратовка, Большая Рыбица и Запсилье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов. В частности, это - Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

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На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищиевка Донецкой области. Всего – 13 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них - Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы Времевки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки на Запорожье и Никополя Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Змиевку, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.

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Противник не перестает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давление испытал наиболее незащищенный слой населения – пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов врага.

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