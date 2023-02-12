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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи

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туреччина
Число смертей из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFAD, предоставившую данные по Турции.

"Погибли 29 605 граждан. В работах, проводимых в зоне землетрясения, задействовано 233 320 человек и 12 322 единицы техники и строительной техники. 147 934 наших гражданина, оказавшихся в зоне землетрясения, были эвакуированы в другие провинции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе бедствия работает 70 самолетов, 167 вертолетов, 24 корабля, 45 дронов, 9 беспилотников.

По информации CNN, в Сирии общее число смертей составляет 3576 человек (ранее СМИ сообщали о 4500 погибших в Сирии. – Ред.), в том числе 2168 в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, по данным группы гражданской обороны "Белые каски", и 1408 смертей в контролируемых правительством режима частях Сирии, по данным сирийских СМИ.

При этом "Белые каски", объявившие о завершении поисково-спасательных операций в пятницу, сообщили CNN в субботу, что общее число погибших значительно увеличится.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    карма вигадане поняття, бо інакше на місці Московії вже давно був би океан
  • Alex Ukr f0ad1b41
    100 000 прогнозы везде пишут,а горная местность это там где турки без водопровода живут,иногда и без электричества.Это новая Сверхдержава с деревянными туалетами.
    Турки 20 лет платили налог на Землетрясение,Эрдоган этими деньгами за внешний долг расплатился.
    Он почти брат близнец Зе.
  • NavigatorUR
    ..судячи по настрою у Туреччині позиція Ердогана на вибори цього року значно похитнулася. Називати Туреччину країною з дерев*янними туалетами не варто... Вона значно індустріальнійша та розавинена..чим дійсно країна з дерев*яними туалетами... Але з народом Ви праві. Навіть зараз у землетрусі винні американці.. які підтримують Ердогана і організували це лихо. То у нас в Україні 73 проценти ідіотів... а туточки трохи більше...Біля 85... До землетрусу американці все робили..щоб скинути Ердогана... Після землетрусу...що вони **організували** хочуть залишити Ердогана. Висновок один! У всьому винні американці. А так як американська база ВПС Інжерлік у районі землетрусу... а там ніхто не постраждав... от Вам і винні.._____)))))))))
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