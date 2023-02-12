Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи

Число смертей из-за землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFAD, предоставившую данные по Турции.

"Погибли 29 605 граждан. В работах, проводимых в зоне землетрясения, задействовано 233 320 человек и 12 322 единицы техники и строительной техники. 147 934 наших гражданина, оказавшихся в зоне землетрясения, были эвакуированы в другие провинции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе бедствия работает 70 самолетов, 167 вертолетов, 24 корабля, 45 дронов, 9 беспилотников.

По информации CNN, в Сирии общее число смертей составляет 3576 человек (ранее СМИ сообщали о 4500 погибших в Сирии. – Ред.), в том числе 2168 в контролируемых повстанцами районах на северо-западе, по данным группы гражданской обороны "Белые каски", и 1408 смертей в контролируемых правительством режима частях Сирии, по данным сирийских СМИ.

При этом "Белые каски", объявившие о завершении поисково-спасательных операций в пятницу, сообщили CNN в субботу, что общее число погибших значительно увеличится.

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