Штурмовые бригады "Гвардии наступления" будут формироваться и после 1 апреля, - МВД

В МВД решили продолжать формировать бригады "Гвардии наступления" и после 1 апреля 2023 года. Это связано с большим количеством желающих вступить в них.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева в эфире телемарафона "Единые новости".

По ее словам, отслеживается большое количество желающих освобождать украинские территории от российских оккупантов. При этом формирование восьми основных бригад будет выполнено до 1 апреля.

"Однако мы видим, что есть большой интерес со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в бригады, будут приглашены в следующие бригады", - сказала Рева.

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Она рассказала, что всего было зафиксировано более 27 тысяч обращений. Из них 12 тысяч человек обращались за консультацией в ЦНАП, а также через горячую линию.

"Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, на присоединение к нашим бригадам, то их уже более 15 тысяч", - сказала она.

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