Графики отключения света вернутся с началом рабочей недели, - ДТЭК

Рост потребления электроэнергии через начало рабочей недели приведет к возвращению графиков ограничения электроснабжения, не применявшихся в воскресенье, 12 февраля.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В результате снижения потребления на выходных и восстановления сетей и ввода в работу двух энергоблоков АЭС удалось избежать отключений в воскресенье. Однако с началом рабочей недели украинцам следует готовиться к применению графиков ограничения электроснабжения, отметил Дмитрий Сахарук.

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По словам Сахарука, из-за обстрелов остается еще много точек, которые не отремонтированы полностью, в частности, Одесса, Киевщина, Харьковщина и Запорожье.

Он добавил, что помимо балансовых отключений, то есть ограничений генерации, есть еще и сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас быть отключения.