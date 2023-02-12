От помощи Украине зависит будущее самой Польши, - Моравецкий
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий изданию Dziennik Gazeta Prawna.
"Мы помогаем Украине, потому что от нашего соседа на Востоке зависит, как будет выглядеть наше будущее; мы делаем больше других, потому что имеем больше, что можем выиграть и что проиграть", - подчеркнул польский лидер.
В то же время он напомнил, что всего несколько месяцев назад Украина получила статус страны-кандидата на вхождение в ЕС и выразил поддержку ее усилиям на пути к полноправному членству.
"Получение статуса кандидата… было большим успехом. Но мы не можем останавливаться на полпути. Украина платит огромную и кровавую цену сегодня за попытку освободиться из-под российского сапога. События на Киевском Майдане поставили (страну. – Ред.) на путь в ЕС, и видение украинцев относительно вхождения в ЕС мотивирует их оставаться на этом пути, на этой тяжелейшей и опасной дороге", - отметил Моравецкий.
Он подчеркнул, что Украина не сможет нанести поражение России без солидарности Запада, включая санкции, финансовую, гуманитарную и военную помощь.
"Продолжение энтузиазма, который сейчас присутствует в европейских официальных залах, не будет простым. Но самое важное, что должны продолжить - это европейское единство и решительность в поддержке защитников Украины. Мы пробудили Запад, поэтому мы не можем позволить ему заснуть снова", - подчеркнул премьер-министр Польши.
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