Чтобы полностью убрать условия для коррупции с налоговыми накладными, нужно сделать автоматическую разблокировку, - нардеп "Голоса" Железняк

В Украине нет другого механизма разблокирования заблокированных налоговых накладных, кроме как собрать комиссию с 25 человек, которая принимает соответствующее решение.

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"12 октября 2022 года Министерство финансов изменило алгоритм работы системы автоматической регистрации налоговых накладных. После этого уровень блокировки налоговых накладных в октябре вырос до 1,52%. При том, что стандартный уровень был 0,6-0,7%. В ноябре количество заблокированных накладных выросло до 1,75%. И это очень много, ведь с блокировкой накладных столкнулось каждое десятое предприятие. В декабре уровень блокировки упал до 1,4%. В январе 2023 года этот показатель снизился до 1%, а в феврале блокировка налоговых накладных находится на 0,3% от всего объема", - рассказал он.

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"Не понимаю, для чего это сделало правительство. Вроде бы это принесло дополнительно в бюджет 4 млрд грн. Однако у нас такие же 4 млрд грн воруют на таможне за пол месяца. Сейчас ситуация меняется. ГНС поставила себе задачу уменьшить блокировку налоговых накладных до 0, 2%. Сделать в три раза лучше, чем было до этого", - добавил Железняк.

По его словам, проблема имеет две составляющие. 1. Несправедливо блокируется накладная в автоматической системе. 2. Несправедливо разблокируется вручную через эти комиссии.

"Почему несправедливо блокируется? Потому что это автоматически делает система и она это делает на основе решения Кабмина, которым утвержден алгоритм. Если мы хотим бороться с необоснованной блокировкой, то нужно менять алгоритм и это уже делается. Есть рабочая группа. и там большое количество представителей бизнес- ассоциаций. Чем меньше у нас несправедливо блокируется налоговых накладных, тем лучше. Есть, когда они блокируются справедливо. Для понимания: половину заблокированных накладных никто не пытается разблокировать. Маленькие суммы также нет смысла блокировать. Какой смысл? На 5 тыс. гривен "схематоз" не сделаешь. Потому с этой частью нужно работать, но здесь нет коррупции, поскольку решение принимает машина", - пояснил нардеп.

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"Часть с разблокировкой. Я на ВСК задавал всем вопрос, есть ли другой механизм разблокировки, кроме как собрать комиссию с 25 человек, которая принимает соответствующее решение (одну из таких возглавляла Датий. - Ред.)? К сожалению, никакого другого механизма пока нет. Чтобы полностью убрать условия для коррупции, нужно сделать автоматическим разблокирование. Сейчас над этим работают, и возможно удастся если не полностью решить вопрос, то хотя бы убрать некоторые проблемные моменты", - резюмировал Железняк.

Более подробно читайте в интервью Ярослава Железняка: "Блокировка налоговых накладных вроде бы принесла бюджету 4 млрд грн. Но у нас столько на таможне воруют за полмесяца".