Одесская таможня - это просто ужас-ужас! Почти откровенно говорят: "Пока можем, будем воровать", - нардеп "Голоса" Железняк

Схема по экспорту зерновым коридором из Украины "черного" зерна продолжает функционировать, хотя ее легко обнаружить и остановить. Таможня одни такие грузы задерживает, другие пропускает, хотя юридически и те и другие должны подлежать блокированию.

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп заявил, что схему по экспорту из Украины "черного" зерна (ворованного, или купленного за черный кэш, или нелегально выращенного на государственных предприятиях), экспортируемого через зерновой коридор, легко поймать, "однако она продолжает функционировать".

"Таможня получает от налоговой информацию о фирме, которая имеет зерно с непонятным происхождением и хочет его экспортировать. Некоторые такие фирмы таможня проверяет, задерживает грузы, спрашивает документы о происхождении зерна. А некоторые отпускает и зерно экспортируется. Какая разница между этими фирмами? Юридически – никакой, а практически разница зависит от суммы денег, полученных таможенниками. Мы провели три заседания ВСК по этой теме, все понятно. Одесская таможня - это просто ужас-ужас! Я много видел коррупционеров, но не видел людей, которые почти открыто говорят: "Пока можем, будем воровать", – рассказал Железняк.

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Более подробно читайте в интервью Ярослава Железняка: "Блокировка налоговых накладных вроде бы принесла бюджету 4 млрд грн. Но у нас столько на таможне воруют за пол месяца".