Госбюджет недополучил 24 млрд грн из-за вывода денег игорным бизнесом, - нардеп "Голоса" Железняк

Во время Чемпионата мира по футболу игорный бизнес выводил из Украины около 12 млрд грн в месяц, а в обычное время - 10 млрд грн. Эти деньги выводились без налогов.

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп сообщил, что игорный бизнес во время войны смог вывести "в тень" около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.

"Существует несколько финансовых шлюзов, через которые проходят эти деньги. Ранее в этом участвовало девять банков, в том числе один государственный (вероятно, речь об "Укргазбанке". – БЦ), но сейчас остался лишь один частный (вероятно, Ibox bank. – БЦ). Банки предоставляют игорному бизнесу услугу по "мискодингу" и выводу этих денег Если упрощено: они обеспечивали и обеспечивают, чтобы деньги от игрока попали на счет казино, но якобы "за рекламные услуги", - пояснил Железняк.

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"Во время Чемпионата мира по футболу выводилось где-то 12 млрд грн в месяц, а в обычное время - 10 млрд грн. Эти деньги выводились без налогов, они возвращались на выигрыши без налогов, ведь игрок также платит налог с выигрыша. Затем эти деньги использовались для оплаты зарплат в конвертах (или пополнение банковских карт физлиц через терминалы), а это также минус налоги, а затем, если нужно было вывести валюту из страны, эти деньги выводились через схему экспорта "черного зерна". В этой системе есть: игорный бизнес, банки, розничные сети, куча финкомпаний, конвертационные центры и экспортеры "черного зерна". Фактически через такую экосистему игорный бизнес прячет деньги от государства", - подчеркнул нардеп.

Отвечая на вопрос, сколько бюджет недополучил благодаря выводу игорным бизнесом денег, чтобы не платить налоги, Железняк рассказал: "Умножаем 10 млрд грн в месяц на 12 месяцев и получаем 120 млрд грн. Делим на 5 и получаем 24 млрд грн. Это минимум того, что недополучил бюджет, соответственно и ВСУ, ведь защита страны финансируется только нашими налогами".

Более подробно читайте в интервью Ярослава Железняка: "Блокировка налоговых накладных вроде бы принесла бюджету 4 млрд грн. Но у нас столько на таможне воруют за пол месяца".