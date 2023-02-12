В Киеве и 3 областях завтра снова не планируют отключений света, - ДТЭК

В понедельник второй день подряд в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Графики отключений на завтра, 13 февраля. На следующий день "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.

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