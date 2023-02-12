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В Киеве и 3 областях завтра снова не планируют отключений света, - ДТЭК

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електроенергія,електрика,світло,леп
В понедельник второй день подряд в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не планируют ограничивать электроснабжение.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Графики отключений на завтра, 13 февраля. На следующий день "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Robert 9c04fd0d
    Дякуємо,але краще мовчіть.
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    я бы только за то что он убил Укртелеком ему за упокой поставил - имея в своих руках такие мощности и единственную на то время лицензию на 3G полностью убить структуру и вместо того что бы развиваться он не нашел ничего лучшего попытаться заставить всех интернет провайдеров загнать в свои кабель каналы
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Жители областей, в которых были серьёзные попадания за последние пару недель - вам сегодня отключали свет или нет?

    Неужто ахметка наконец-то что-то отремонтировал?
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