Дни без отключений света доказывают профессионализм наших энергетиков, - Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто восстанавливает энергетические возможности Украины, и отметил, что последние дни без массовых отключений света доказывают профессионализм наших энергетиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины сказал в видеообращении.

"Сегодня хочу лично отметить всех, кто восстанавливает энергетические способности нашего государства. Этот день, вчерашний, большинство украинцев провели без отключений электричества. Конечно, в отдельных районах, отдельных городах еще были ограничения, там где степень разрушений слишком значительна. Конечно, что с началом нового рабочей недели потребление будет больше, а значит, будут действовать графики отключений. Но сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами, "Шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и необычайную самоотверженность каждого и каждой, кто работает ради обеспечения энергосистемы", – сказал Зеленский.

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