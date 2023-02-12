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Минобороны должно управляться гражданским лицом. Мы должны следовать принципам НАТО, а не менять модель управления по примеру России, - нардеп "Голоса", воин Костенко

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Министерством обороны должно руководить гражданское лицо. Военнослужащие должны заниматься войной, а министр заниматься политическим руководством, оборонной политикой. Мы должны следовать принципам, которые внедрены в странах НАТО, а не изменять модель управления по примеру России.

Об этом заявил нардеп "Голоса" , защищающий юг Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"О военнослужащем на должности министра обороны. Планируются ли такие изменения в законодательстве?

Ко мне обращаются журналисты прокомментировать запланированные изменения в законы, которые позволят назначать на должность министра обороны лиц из числа военнослужащих, которые якобы уже наработаны в парламентском Комитете. Решил ответит всем сразу публично.

Во-первых, ни один законопроект, предусматривающий такие изменения, по состоянию на сегодняшний день в парламенте не зарегистрирован.

Во-вторых, ни в один из законопроектов, прорабатываемых в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам Национальной безопасности, обороны и разведки, такие поправки не подавались.

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В-третьих, у членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки есть разные позиции и видения, касающиеся этого вопроса, и дискуссии о необходимости таких законодательных изменений еще не было. Поэтому официальной позиции от Комитета в медиапространстве вы не увидите.

Кроме того, по моему личному убеждению, такие изменения нам не нужны. И это несмотря на то, что сейчас идет война. Я убежден, что МОУ должно управляться гражданским лицом. Военнослужащие обязаны заниматься войной, а министр заниматься политическим управлением, оборонной политикой. Мы обязаны следовать принципам, которые внедрены в странах НАТО, а не изменят модель управления по примеру как в России. Также не нужно строить иллюзий, что условный генерал, без привязки к фамилиям, будет руководить Министерством обороны лучше гражданского лица. У нас уже был на должности министра обороны генерал запаса Таран. Помимо полного провала в работе министерства, он ничем не запомнился. А провал в его работе нам сейчас очень сильно отзывается", – заявил Костенко.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Березовый сок.

    Давайте по пунктам.

    1. На Банковой решили поменять Резникова. Не на кого-то, а именно поменять.
    2. Посмотрев все возможные кандидатуры, на Банковой с сожалением отказались от идеи отдать эту должность Монатику или Безуглой. Еще две достойные кандидатуры отпали по той причине, что им уже вручили подозрение в коррупции.
    3. Кто-то гениальный в ОП вспомнил, что есть Буданов и публично его анонсировали, как будущего министра.
    4. После этого на Банковой были шокированы тем, что оказывается есть законодательная норма, что главой министерства может быть только гражданский. Как говорится "Невдача спіткала радянського спортсмена", но Буданов облегченно выдохнул.
    5. На Банковой взяли паузу и решили изменить закон, что бы все же назначить на должность министра военнослужащего Буданова. Буданов опять напрягся.
  • 18c49ed2
    Дело в том, что к схемам воровства нельзя подпускать чужих. Только из своих. А из своих подходящий кандидат только Буданов, замазанный "вагнергейтом". А он, гад, военный. Вот под это и лепят.
  • Voc Vox
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