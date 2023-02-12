Минобороны должно управляться гражданским лицом. Мы должны следовать принципам НАТО, а не менять модель управления по примеру России, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Об этом заявил нардеп "Голоса" , защищающий юг Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"О военнослужащем на должности министра обороны. Планируются ли такие изменения в законодательстве?
Ко мне обращаются журналисты прокомментировать запланированные изменения в законы, которые позволят назначать на должность министра обороны лиц из числа военнослужащих, которые якобы уже наработаны в парламентском Комитете. Решил ответит всем сразу публично.
Во-первых, ни один законопроект, предусматривающий такие изменения, по состоянию на сегодняшний день в парламенте не зарегистрирован.
Во-вторых, ни в один из законопроектов, прорабатываемых в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам Национальной безопасности, обороны и разведки, такие поправки не подавались.
В-третьих, у членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки есть разные позиции и видения, касающиеся этого вопроса, и дискуссии о необходимости таких законодательных изменений еще не было. Поэтому официальной позиции от Комитета в медиапространстве вы не увидите.
Кроме того, по моему личному убеждению, такие изменения нам не нужны. И это несмотря на то, что сейчас идет война. Я убежден, что МОУ должно управляться гражданским лицом. Военнослужащие обязаны заниматься войной, а министр заниматься политическим управлением, оборонной политикой. Мы обязаны следовать принципам, которые внедрены в странах НАТО, а не изменят модель управления по примеру как в России. Также не нужно строить иллюзий, что условный генерал, без привязки к фамилиям, будет руководить Министерством обороны лучше гражданского лица. У нас уже был на должности министра обороны генерал запаса Таран. Помимо полного провала в работе министерства, он ничем не запомнился. А провал в его работе нам сейчас очень сильно отзывается", – заявил Костенко.