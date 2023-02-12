Применение россиянами "Шахедов" вечером 12 февраля не подтвердилось. Враг использовал разведывательные дроны и воздушные шары, - Воздушные силы

Командование Воздушных сил опровергло информацию об использовании россиянами "Шахедов" вечером 12 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной информации Воздушных сил.

Информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине, которая распространяется некоторыми телеграм-каналами, не соответствует действительности.

Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.

По вражескому БПЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Схід". Результат уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне привлекают к организации атак "шахедов" иранцев и курдов, - разведка. АУДИО