Применение россиянами "Шахедов" вечером 12 февраля не подтвердилось. Враг использовал разведывательные дроны и воздушные шары, - Воздушные силы
6 93350
Командование Воздушных сил опровергло информацию об использовании россиянами "Шахедов" вечером 12 февраля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной информации Воздушных сил.
Информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине, которая распространяется некоторыми телеграм-каналами, не соответствует действительности.
Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.
По вражескому БПЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Схід". Результат уточняется", - говорится в сообщении.