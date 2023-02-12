Новости

Применение россиянами "Шахедов" вечером 12 февраля не подтвердилось. Враг использовал разведывательные дроны и воздушные шары, - Воздушные силы

6 93350
орлан
Командование Воздушных сил опровергло информацию об использовании россиянами "Шахедов" вечером 12 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной информации Воздушных сил.

Информация о применении противником "Шахедов" вечером 12 февраля на Днепропетровщине, которая распространяется некоторыми телеграм-каналами, не соответствует действительности.

Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.

По вражескому БПЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Схід". Результат уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне привлекают к организации атак "шахедов" иранцев и курдов, - разведка. АУДИО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    делайте картонные дроны с фольгой и пуляйте..... хотя кому я говорю.... у нас госпрограмма по недопущению постановки дронов на конвеер и на принятие на вооружение.... уже буряты нас будут учить, как истощать ПВО всякой фигней.....
  • Alex Dev 0616d21e
    Воздушный шар, к которому привязан угловой отражатель - это ложная цель. Она светится на радаре.
  • Виталий 6b40280c
    А мы даже такое не используем к сожалению... Мы наверное слишком "умные"?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости