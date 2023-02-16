Европарламент поддерживает исключение РФ из Совбеза ООН

Европейский Парламент поддержал на пленарном заседании поправку в резолюцию к годовщине начала агрессии РФ против Украины, призывающей к исключению России из состава Совета Безопасности ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Соответствующую поправку в резолюцию во время процедуры голосования "с голоса" предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

"Предлагаю дополнить резолюцию и внести в нее следующий текст: Европейский парламент… призывает ЕС и его страны-члены осуществить дальнейшие действия по продолжению международной изоляции Российской Федерации, включая российское членство в международных организациях, таких как Совет Безопасности Объединенных Наций", - заявил депутат.

Это предложение было одобрено большинством голосов присутствующих на заседании европейских политиков, следовательно, будет включено в резолюцию Европарламента.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Европейский Парламент большинством голосов принял резолюцию "Один год российского вторжения и агрессивной войны против Украины". За этот документ, который выражает солидарность с Украиной, осуждает действия российского агрессора и предлагает привлечь к ответственности высшее руководство России и ее союзников, высказались 444 депутата Европарламента, "против" проголосовали 26, еще 37 - воздержались.