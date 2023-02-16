Война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей, - генерал США Милли
Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Агрессию следует остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой", добавил генерал. Он также отметил необходимость внимательного управления в случае эскалации, ведь речь идет о России, которая является большой страной с ядерным арсеналом.
Милли, однако, отметил, что и Украине будет чрезвычайно трудно достичь полной победы в этом году, что будет включать в себя освобождение всех своих территорий.
"Очень трудно также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины, - сказал он изданию. - Нельзя сказать, что это не может произойти... Но это будет чрезвычайно сложно и будет фактически означать крах российской армии".
Милли также отметил важность сохранения запасов боеприпасов в США на соответствующем уровне. Пентагон переоценивает такие запасы и может потребоваться их пополнение, добавил он.