Минобороны отправляет специалистов учиться закупкам в Агентстве НАТО

Персонал Минобороны Украины будет учиться закупкам у Агентства НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты по закупкам Минобороны пройдут обучение в Агентстве НАТО по поддержке и поставкам. Соответствующая договоренность достигнута во время встречи Министра обороны Украины Алексея Резникова с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил глава украинского оборонного ведомства", - говорится в сообщении.

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"В ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили также развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности. Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами принятыми в НАТО. Планируем, что уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентств по закупкам МОУ. Конкретные договоренности были закреплены в ходе рабочей встречи с представителями руководства NSPA. Мы договорились не только об обучении, но и модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений. Также обсудили развертывание такой программы в рамках комплексного пакета помощи НАТО. Доверие партнеров важно для Украины. Именно она позволяет нам получать всю помощь, которую оказывают наши партнеры", - заявил Резников.