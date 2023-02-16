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Минобороны отправляет специалистов учиться закупкам в Агентстве НАТО

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резніков
Персонал Минобороны Украины будет учиться закупкам у Агентства НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты по закупкам Минобороны пройдут обучение в Агентстве НАТО по поддержке и поставкам. Соответствующая договоренность достигнута во время встречи Министра обороны Украины Алексея Резникова с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил глава украинского оборонного ведомства", - говорится в сообщении.

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"В ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили также развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности. Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами принятыми в НАТО. Планируем, что уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентств по закупкам МОУ. Конкретные договоренности были закреплены в ходе рабочей встречи с представителями руководства NSPA. Мы договорились не только об обучении, но и модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений. Также обсудили развертывание такой программы в рамках комплексного пакета помощи НАТО. Доверие партнеров важно для Украины. Именно она позволяет нам получать всю помощь, которую оказывают наши партнеры", - заявил Резников.

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Топ комментарии

  • Олег Максимчук f38aa6c9
    Поїхали вчити НАТО ставити "нормальні" ціни на яйця
  • Алексей Карпенко 65f402b1
    Дуже важко буде нашим "фахівцям" засвоїти що яйця купуються в штуках, а не в кілограмах; а макарони в кілограмах, а не в погонних метрах.
  • Alex Ukr f0ad1b41
    Позорище,уже и они про яйца по тройной цене знают.
    Будут их учить как не воровать? Бесполезно.
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