Вместе с Украиной призываем положить конец иранскому террору, - глава МИД Израиля Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что Иран представляет угрозу не только Украине, но и безопасности всей Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе с нашими украинскими друзьями призываем положить конец иранскому террору, и мы будем работать вместе на всех уровнях и каждой международной платформе, чтобы обеспечить безопасность нашего региона", - отметил министр.

Коэн осудил разрушительную деятельность Ирана против Украины и подчеркнул, что Иран представляет угрозу всей Европе.

"Мы все должны отправить четкий месседж, что террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена", - подчеркнул он.

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