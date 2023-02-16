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Вместе с Украиной призываем положить конец иранскому террору, - глава МИД Израиля Коэн

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путін,іран
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что Иран представляет угрозу не только Украине, но и безопасности всей Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе с нашими украинскими друзьями призываем положить конец иранскому террору, и мы будем работать вместе на всех уровнях и каждой международной платформе, чтобы обеспечить безопасность нашего региона", - отметил министр.

Коэн осудил разрушительную деятельность Ирана против Украины и подчеркнул, что Иран представляет угрозу всей Европе.

"Мы все должны отправить четкий месседж, что террористическая деятельность Ирана должна быть остановлена", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Виктор Пилецкий 1bab9257
    Петя Курочкин. Железный купол ты можешь натянуть только себе на член. Он может ловить некоторые виды ракет на небольшом пространстве. Против серьезных ракет у них есть Хац , есть средства для дронов. Дают, что дают, и то спасибо. Это нам виноват, что в 91 у нас было танков больше, чем во всей Европе в разы , тьма самолетов , возможности делать самые передовые ракеты на тысячи километров дальности, мы могли уничтожить любую страну мира , включая Штаты( ядерным оружием). Кто нам виноват, что мы выбираем исключительно ************- воров и бандюков ? В Израиле 9млн неселение и площадь меньше Одесской обл, а воюют они с арабами , которых больше в десятки раз. Они не дают воровать и вкладывают в науку и вооружения. Если бы мы вкладывали в армию , у нас была бы одна из лучших армий мира. Бедные потому, что дурные и дурные потому что бедные. У Израиля нужно учится многому.
  • arye z.
    Ваня, как там у вас в Лахте?
    Холодно, небось?
    Чем греешься, Бояркой или Огуречным?
  • Tommy Lee
    А проти кацапського?

    Адже нас тероризує не Іран, а лише кацапія іранською зброєю.
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