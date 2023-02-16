Израиль будет помогать Украине с разработкой системы оповещения об атаках

Израиль поможет Украине создать систему раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об уведомлениях вражеских ракет и дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Эли Коэна во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мой визит в Киев - это еще одно свидетельство нашей поддержки украинского народа... Израиль будет продолжать нашу поддержку в будущем... Мы будем помогать в разработке системы раннего предупреждения для Украины", - сказал израильский министр.

Следует отметить, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Читайте: Вместе с Украиной призываем положить конец иранскому террору, - глава МИД Израиля Коэн

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.