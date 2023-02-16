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Израиль будет помогать Украине с разработкой системы оповещения об атаках

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тривога,повітряна
Израиль поможет Украине создать систему раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об уведомлениях вражеских ракет и дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Эли Коэна во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мой визит в Киев - это еще одно свидетельство нашей поддержки украинского народа... Израиль будет продолжать нашу поддержку в будущем... Мы будем помогать в разработке системы раннего предупреждения для Украины", - сказал израильский министр.

Следует отметить, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

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Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

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Топ комментарии

  • arye z.
    На риторический вопрос даю тебе риторический ответ.
    Те, кто пытался сбросить Израиль в море, сегодня своими костями белеют в пустыне, и арабы и их "советские братья".
    Иран в открытой войне пока по мордам не получал, а в необъявленной получает уже вовсю.
    А помечтать об уничтожении Израиля, можешь, почему бы и нет. Влажные мёчты для тебя, Ванька, бесплатные. Типа мастурбации. Только прыщавый задрот мечтает о больших сиськах, а ты мечтаешь об уничтожении Израиля. Помечтаешь, и лехше станет. Да, Ванёк?
  • Ян Сапега c7b3b5db
    когда чурки таки запустят, как давно грозятся, все ракеты и мопеды на Изг'аиль и страна будет лежать в руинах - маякните, я вам гуманитраный мешок картошки вышлю с оплатой в рассрочку
  • Алексей Королевский 35c798da
    Очень важная хрень, Но лучше бы что-то действительно нужное дали
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