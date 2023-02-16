Эстония предлагает собрать для Украины военную помощь на 100 млрд евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил с призывом к международному сообществу обеспечить Украину военной помощью на общую сумму 100 миллиардов евро до конца года, а в ближайшей перспективе предоставить ей 1 миллион снарядов.

Об этом он заявил во время совместной с главой Пентагона пресс-конференции в Таллинне в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем и должны сделать больше. У меня есть три ключевых предложения, как это сделать", - заметил глава оборонного ведомства Эстонии.

Во-первых, по его словам, всем европейским партнерам и союзникам по НАТО следует поднять уровень расходов на оборону до уровня более 2% от ВВП, а в идеале – до 2,5%. "Больше можно дать только тогда, когда есть что дать", – отметил Певкур.

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Во-вторых, "международная коалиция должна собрать как минимум 100 миллиардов евро общей военной помощи для Украины до конца 2023 года".

Причем, министр подчеркнул: "Мы можем говорить о том, что наполнение тоже имеет значение, но поверьте мне, Украина уже нуждается в вещах на сумму не менее 100 миллиардов на данный момент".

В третьих, продолжил министр, Европейский Союз должен срочно усилить украинскую оборону одним миллионом артиллерийских снарядов.

В то же время, по его словам, Эстония продолжит ускорять развитие своей национальной обороны.

"Новая стратегия национальной безопасности Эстонии предусматривает новый стандарт в размере не менее 3% ВВП на оборонные расходы", - отметил министр.