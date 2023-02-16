Сейчас ВСУ для превосходства над войсками РФ на поле боя нужны минометы и гранатометы, - Игорь Луценко

Подразделениям Украины для преимущества над войсками РФ на поле боя сейчас нужны минометы и гранатометы.

Об этом в своем блоге на kyivpost, написал воин и активист Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас пехотным подразделениям Украины для превосходства сил РФ на поле боя нужно проще вооружение. Речь идет о минометах калибра 60 мм и более, гранатометах – автоматических и ручных – калибрах 30 мм и 40 мм, станковых противотанковых гранатометах, термобарических гранатометах и т.д. Это сравнительно простое и не столь мощное вооружение, как самолеты или танки, преимущественно обсуждаемые политиками и журналистами, но именно оно позволяет пехоте получить преимущество над врагом. По прошествии времени становится понятным, что почти все на фронте зависит от соответствия критически важным требованиям", - заявил он.

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"Противник понимает качественное преимущество западного оружия. Они, соответственно, изменили тактику, чтобы как можно быстрее сближаться с украинскими подразделениями, используя свое преимущество в живой силе. Это напоминает Вторую мировую войну с применением приемов "Талибана" и ИГИЛ. БМП, БТР и даже танки работают как "общественный транспорт", что помогает пехоте добраться до укреплений ВСУ во время штурма. Но в последнее время Кремль бросает своих солдат в бой даже без бронетехники, например, как в Бахмуте. Стрелять из 155-мм, 152-мм или 120-мм артиллерии – это все равно что пытаться ударить кувалдой по скрепкам. Тратить мощные снаряды в основном на "пушечное мясо" противника тактически нецелесообразно. Здесь должны работать минометы, которых ВСУ сегодня не хватает. Они будут "встречать" россиян прицельным огнем на расстоянии от 2 до 5 километров", - обїяснил Луценко.

"Если российские войска подойдут ближе, в ход пойдут автоматические гранатометы - оружие, целесообразное для применения именно в лесистых местах, например в Бахмуте. Россияне роют окопы в лесополосах, потому что это единственный шанс выжить. Но при попадании в деревья гранаты взрываются и поражают" осколками скрывающихся в окопах. Однако автоматических гранатометов не хватает даже элитным бригадам ВСУ, не говоря уже о воинских частях, защищающих Бахмут", - добавил воин.

"Это то, что нужно ВСУ, чтобы получить преимущество в пехотных боях. Речь не идет о высокотехнологичном оружии. В мире – достаточное количество такого вооружения, и все это можно быстро доставить в Украину, так же быстро научиться его применять, в частности, во время боев на передовой. Речь идет также о более современном и дорогом вооружении, таких как бронированные автомобили для перевозки боеприпасов, дистанционно управляемые пулеметные и гранатометные системы, системы дистанционного разминирования и мины всех типов, системы видеонаблюдения, дроны малой дальности, устойчивые к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и т.д. Достаточный запас минометов и гранатометов может существенно изменить ход событий – это недорого и быстро. Именно пехота – с обеих сторон – несет на себе основное бремя войны", - резюмировал Луценко.