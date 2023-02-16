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Украина вернула из российского плена 100 украинских воинов и 1 гражданского

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Сегодня, 16 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных военных - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ", - написал Ермак.

Как отмечается, среди освобожденных бойцов - 94 защитника Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".

Ермак добавил, что многие из героев получили ранения разной тяжести.

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Напомним, с начала полномасштабной войны Украина смогла вернуть домой 1863 граждан.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    такі дні як свято і тільки одне бентежить - до чого тут дєрьмак?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так та зараза ''відбілюється''! Гадає що забудуть що він ''кротяра''!
  • Вал Кочин 16671b7d
    Знає гнида, куди краще своє рило всунути для піару...👎
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