Украина вернула из российского плена 100 украинских воинов и 1 гражданского
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Сегодня, 16 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных военных - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ", - написал Ермак.
Как отмечается, среди освобожденных бойцов - 94 защитника Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".
Ермак добавил, что многие из героев получили ранения разной тяжести.
Напомним, с начала полномасштабной войны Украина смогла вернуть домой 1863 граждан.