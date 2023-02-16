Столтенберг рассказал, что спал в ночь на 24 февраля, хотя знал о планах РФ: "Около четырех часов мне сообщили, что вторжение началось"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что пошел спать накануне 24 февраля 2022 года, хорошо зная, что через несколько часов начнется российское вторжение в Украину.

Этим он поделился в интервью агентству AFP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какой-то момент, в течение нескольких часов, кто-то меня разбудит – и именно это произошло", – поделился генсек НАТО.

Читайте также: НАТО увеличит производство снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, - Столтенберг

"Около четырех часов мне позвонил начальник моего штаба и коротко сообщил, что они начали, то есть вторжение началось. Это не было неожиданностью, потому что мы знали (что Россия вторгнется. - Ред.)", - добавил Столтенберг.

Хотя многие в мире до последнего надеялись, что Москва не рискнет пойти на полномасштабное наступление, у генерального секретаря НАТО не было сомнений, что Путин готов к действиям.

"Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нельзя быть удивленным, потому что это было действительно то, что предвиделось за несколько месяцев до вторжения", - пояснил он.