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Столтенберг рассказал, что спал в ночь на 24 февраля, хотя знал о планах РФ: "Около четырех часов мне сообщили, что вторжение началось"

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столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что пошел спать накануне 24 февраля 2022 года, хорошо зная, что через несколько часов начнется российское вторжение в Украину.

Этим он поделился в интервью агентству AFP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какой-то момент, в течение нескольких часов, кто-то меня разбудит – и именно это произошло", – поделился генсек НАТО.

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"Около четырех часов мне позвонил начальник моего штаба и коротко сообщил, что они начали, то есть вторжение началось. Это не было неожиданностью, потому что мы знали (что Россия вторгнется. - Ред.)", - добавил Столтенберг.

Хотя многие в мире до последнего надеялись, что Москва не рискнет пойти на полномасштабное наступление, у генерального секретаря НАТО не было сомнений, что Путин готов к действиям.

"Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нельзя быть удивленным, потому что это было действительно то, что предвиделось за несколько месяцев до вторжения", - пояснил он.

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Топ комментарии

  • Lada2014
    А для того, щоб ми знали, що вторгнення кацапні було для всих відомо. Тільки наші зелі і ермаки не знали..
  • Яр Холодний
    24 лютого будять «Блазня» ще досвіта:

    - Вставай, президент! Війна почалася!

    - О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!

    - Наші, «наші»! Це я - Залужний!

  • Олександр Дніпро
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