Столтенберг рассказал, что спал в ночь на 24 февраля, хотя знал о планах РФ: "Около четырех часов мне сообщили, что вторжение началось"
Этим он поделился в интервью агентству AFP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какой-то момент, в течение нескольких часов, кто-то меня разбудит – и именно это произошло", – поделился генсек НАТО.
"Около четырех часов мне позвонил начальник моего штаба и коротко сообщил, что они начали, то есть вторжение началось. Это не было неожиданностью, потому что мы знали (что Россия вторгнется. - Ред.)", - добавил Столтенберг.
Хотя многие в мире до последнего надеялись, что Москва не рискнет пойти на полномасштабное наступление, у генерального секретаря НАТО не было сомнений, что Путин готов к действиям.
"Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нельзя быть удивленным, потому что это было действительно то, что предвиделось за несколько месяцев до вторжения", - пояснил он.