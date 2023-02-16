США и G7 готовят масштабный пакет санкций против России на 24 февраля, - Нуланд

Соединенные Штаты вместе со своими партнерами по G7 готовят новый масштабный пакет санкций, который планируется объявить поближе к годовщине жестокого вторжения РФ в Украину.

Об этом сказала в четверг во время телефонного брифинга заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, ближе к 24 числу вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по G7", - отметила представитель Госдепа.

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