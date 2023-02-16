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США и G7 готовят масштабный пакет санкций против России на 24 февраля, - Нуланд

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нуланд,вікторія
Соединенные Штаты вместе со своими партнерами по G7 готовят новый масштабный пакет санкций, который планируется объявить поближе к годовщине жестокого вторжения РФ в Украину.

Об этом сказала в четверг во время телефонного брифинга заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, ближе к 24 числу вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по G7", - отметила представитель Госдепа.

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Топ комментарии

  • Eques Patriam d0a70b9c
    Найкращі та єдині ефективні санкції це удари ракетами та удари дронами камікадзе.

    Але й так дякуємо.
  • vadyan
    Ще десятьом олігархам заборонять в'їзд?
  • Mora Zfayfer
    пуйло та всi *********-рашисти не собаки, вони свинособаки.

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