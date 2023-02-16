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Франция отправила в Украину первые AMX-10RC, - СМИ

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Франция отправляет в Украину первую партию из 14-ти легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forces Operations.

Эти 14 легких танков AMX-10RC являются первыми среди десятков экземпляров, которые страны Запада пообещали передать Украине в начале января.

Именно столько экипажей и операторов прошли подготовку за последние недели в Сомюрской кавалерийской школе – колыбели французской бронекавалерии.

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Топ комментарии

  • Альтер Эго 3c28df09
    Дякуємо Франції!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Свято наближається...
  • Юрий 60e2549a
    Ок.
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