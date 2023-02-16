Франция отправила в Украину первые AMX-10RC, - СМИ
21 38246
Франция отправляет в Украину первую партию из 14-ти легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forces Operations.
Эти 14 легких танков AMX-10RC являются первыми среди десятков экземпляров, которые страны Запада пообещали передать Украине в начале января.
Именно столько экипажей и операторов прошли подготовку за последние недели в Сомюрской кавалерийской школе – колыбели французской бронекавалерии.