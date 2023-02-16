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Израиль готов предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе, - глава МИД Коэн

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коен,зеленський
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Коэн встретился в четверг с Зеленским во время визита в Киев - первого визита израильского чиновника в Украину с начала российского вторжения почти год назад - и пообещал, что Израиль предоставит Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению через 3-6 месяцев.

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Топ комментарии

  • Ольга Мартынюк 0cacf01b
    Краще би стстему знищення ворожих ракет.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Вони ще кілька місяців назад обіцяли надати якусь ''розумну'' систему. Хоча навіщо? В нас та що є працює добре. Для чого шило-на мило міняти?
  • Владимир Москаленко e44244f4
    В Україні вже є така система, Кім з Миколаєва.
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