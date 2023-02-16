Израиль готов предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе, - глава МИД Коэн
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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.
Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что Коэн встретился в четверг с Зеленским во время визита в Киев - первого визита израильского чиновника в Украину с начала российского вторжения почти год назад - и пообещал, что Израиль предоставит Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению через 3-6 месяцев.