Раде предлагают исключить Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Верховной Раде предложено отозвать народного депутата из группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины.

На сайте ВР опубликован соответствующий проект постановления №9022 от 16 февраля о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В проекте постановления, которое инициировали нардепы преимущественно из фракции "Слуга народа", предлагается: "отозвать Левочкина Сергея Владимировича – народного депутата Украины, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" – из персонального состава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

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