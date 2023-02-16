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Чехия и Нидерланды будут производить мобильные системы ПВО для Украины

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ппо,мобільна
Чехия будет производить для Украины мобильные системы противовоздушной обороны на вездеходах Toyota, предназначенные для борьбы с дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Нидерланды оплатят сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой скорострельных пулеметов, которые могут противодействовать, например, беспилотникам. Они также приобретут необходимые боеприпасы у чешских компаний.

Посредником в сделке выступило чешское министерство обороны через свое Агентство межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS).

Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец сообщил о производстве зенитного оружия для Украины после вторничной встречи государств-участников формата "Рамштайн".

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Проект базируется на тех же принципах, что и ранее объявленная модернизация 90 танков Т-72. Их ремонт совместно оплачивают США и Нидерланды, а координирует его Министерство обороны Чехии. Модернизацией и доставкой танков занимается чешская компания.

После консультаций с Украиной и чешской оборонной промышленностью Чехия предложила Нидерландам участие в проекте внедорожников, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Они могут эффективно останавливать дроны, используя общедоступные и дешевые боеприпасы.

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Топ комментарии

  • Давид Павлович
    Не прошло и сто лет, как Запад освоил изобретение Нестора Ивановича))) Тачанка)))
  • Валдис Унар
    Пикап Тойота на нем спарка 14.5 мм КПВ, против пресловутых "мопедов"самое то.
  • Only
    Наші волонтери давно вже таке роблять, тепер от і інші держави почали.

    Тільки Українська держава чомусь і в ус собі не дує. Мабудь все думає як штуки перевести в кілограми!
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