Российское наступление уже началось, - Зеленский

Прогнозируемое весеннее наступление российских войск в Украине уже началось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Русские атаки уже происходят по нескольким направлениям", - сказал президент. Он подчеркнул, что украинские силы могут продолжать сопротивление наступлению России, пока не смогут начать свое контрнаступление.

Зеленский повторил свои призывы к увеличению военной помощи Украине со стороны Запада. "Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие – это единственный язык, который понимает Россия", – объяснил Зеленский.

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