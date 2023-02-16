Российское наступление уже началось, - Зеленский
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Прогнозируемое весеннее наступление российских войск в Украине уже началось.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.
"Русские атаки уже происходят по нескольким направлениям", - сказал президент. Он подчеркнул, что украинские силы могут продолжать сопротивление наступлению России, пока не смогут начать свое контрнаступление.
Зеленский повторил свои призывы к увеличению военной помощи Украине со стороны Запада. "Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие – это единственный язык, который понимает Россия", – объяснил Зеленский.