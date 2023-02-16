Резников о результатах визита в Брюссель: Укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Залужного
Об этом министр обороны Алексей Резников написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе
Результаты оптимистичны.
– Угрозы с неба получат лучший отпор.
– Войско будет лучше снабжено боеприпасами.
– Больше наших воинов получат качественную подготовку.
Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба.
Сегодня обсуждали с партнерами практические аспекты "танковой коалиции". Предпринято несколько важных шагов.
Я благодарю всех партнеров за помощь Украине. Особенно Соединенным Штатам и персонально моему другу и большому другу Украины министру обороны США Ллойду Остину ІІІ – за лидерство в формате "Рамштайн".
Также искренне благодарен Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса.
Благодарная украинская делегация и Миссия Украины при НАТО за командную работу.
Возвращаемся домой. Нас предстоит много дел.
Приближаем победу безостановочно", - рассказал Резников.