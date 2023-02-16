Резников о результатах визита в Брюссель: Укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Залужного

Результаты работы украинской делегации в Брюсселе оптимистичны.

Об этом министр обороны Алексей Резников написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе

Результаты оптимистичны.

– Угрозы с неба получат лучший отпор.

– Войско будет лучше снабжено боеприпасами.

– Больше наших воинов получат качественную подготовку.

Главное – укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачу в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба.

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Сегодня обсуждали с партнерами практические аспекты "танковой коалиции". Предпринято несколько важных шагов.

Я благодарю всех партнеров за помощь Украине. Особенно Соединенным Штатам и персонально моему другу и большому другу Украины министру обороны США Ллойду Остину ІІІ – за лидерство в формате "Рамштайн".

Также искренне благодарен Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса.

Благодарная украинская делегация и Миссия Украины при НАТО за командную работу.

Возвращаемся домой. Нас предстоит много дел.

Приближаем победу безостановочно", - рассказал Резников.