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Компромисс с Путиным невозможен, потому что нет доверия, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский исключил возможность отказа от любых территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Зеленского ВВС.

Зеленский подчеркнул, что пойти на компромисс в вопросах территорий будет означать, что Россия может и дальше "продолжать возвращаться".

"Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство. Дело не в слове компромисс. Чего бы нам его бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни. Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия", – пояснил президент Украины.

Читайте: Российское наступление уже началось, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    а була б довіра він би переступив і Бучу, і Маріуполь, і Бородянку, як колись Журавеля.

    Еталонна сволота
  • Олександр Дніпро
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А якже ''мір в глазах *уйла''?
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