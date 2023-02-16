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Путин продолжает верить, что может победить в Украине, - Нуланд

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нуланд
Начавшееся Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого". Но президент РФ Владимир Путин продолжает верить, что может одержать победу в Украине.

Об этом в разговоре с журналистами заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Нуланд задали вопрос, продолжают ли россияне поддерживать вторжение России в Украину.

"Вы же видите, как идет война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это так, то это выглядит очень убого, по-моему", – сказала Нуланд. Она также добавила, что Украина планирует контрнаступление "через некоторое время".

Нуланд также отметила, что "более 200 000 россиян" убиты или ранены в ходе боевых действий, что Россия потеряла в Украине более половины в отдельных категориях своей военной техники, а более миллиона "самых умных россиян" покинули страну.

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При этом Нуланд считает, что российский диктатор Владимир Путин "достаточно самодоволен, чтобы верить, что может победить в Украине".

Все это оставляет открытым вопрос, что еще должно произойти, чтобы основная масса россиян перестала поддерживать продолжение войны, сказала Нуланд.

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Топ комментарии

  • Alex Dev 0616d21e
    А в чому проблеми? Такими методами можна вести війну до кінця його життя. Ваньок хватить, зброю виготовляє, насєлєніє сидить на сраці рівно і не бекає ні мєкає. Північна Корея скільки під санкціями живе, а кацапи чим краще за них
    От якщо роз'їбати під фундамент військові заводи, нафтобази, склади, аеродроми з літаками.. Алеж наші керуни бездарні щоб так вчинити.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Путін продовжує в це вірити , тому що Єрмак ,Зеленський ,Рєзніков його в цьому запевняють .
  • Олександр Карін
    Швидше за все, воно вже само в це не вірить. Але цьому ********** виродку нічого не залишається, окрім як продовжувати війну, бо, якщо зупиниться і відступить, його царюванню і йому самому настане кінець.
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