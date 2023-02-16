В Латвии разрешили передавать конфискованные у пьяных водителей автомобили на нужды украинской армии

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие возможность безвозмездной передачи принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.

"Сейчас мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил агентству LETA председатель Комиссии по обороне, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Решения о передаче принадлежащих государству транспортных средств в каждом конкретном случае будет принимать правительство согласно положению о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций.

Читайте также: Нельзя медлить с помощью Украине, пока Россия скапливает войска на Донбассе, - премьер Латвии Кариньш

Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.

Коалиция в Сейме Латвии ранее достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии.