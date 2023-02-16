Россияне из артиллерии и минометов обстреляли семь громад на Сумщине

В течение дня враг совершил обстрелы 7 территориальных громад области: Великописаревской, Эсманской, Хотинской, Новослободской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Как отмечают в ОВА, было зафиксировано 69 прилетов и сброс с БпЛА 1 взрывного устройства.

В частности:

▪️Великописаревская громада: с 9.50 россияне били по территории громады из минометов – 10 прилетов.

▪️Эсманская громада: зафиксировано 2 минометных обстрела громады – всего 11 прилетов.

▪️По территории Хотинской громады враг бил из артиллерии – 9 прилетов.

▪️Новослободская громада: минометные обстрелы громады были в 13.20 – 10 прилетов, и в 17.20 – 8 прилетов. В результате взрывов в 17:20 в с. Бояро-Лежачи повреждены 4 жилых дома и близлежащие хозяйственные постройки.

▪️Белопольская громада тоже подверглось минометному обстрелу – 7 прилетов.

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▪Краснопольская громада: в 14.05 вражеским БПЛА (квадрокоптерного типа) сброшено 1 взрывное устройство (типа ВОГ).

▪️Шалигинская громада: 6 мин россияне сбросили на территорию громады.

"К счастью, без человеческих жертв", - отмечается в сообщении.