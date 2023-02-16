Новости

Кремль готовит теракты в России, - разведка Польши

16 12746
теракт,росія
В российской пропаганде появились новые нарративы, позволяющие опасаться, что российские спецслужбы готовят провокации "под чужим флагом" внутри России.

Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Жарин отметил, что пропаганда РФ продолжает информационную войну, в частности, против союзников Украины, чтобы оправдать преступные действия Кремля.

По его словам, российская Служба внешней разведки распространяет ложь о причастности военных США к "вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

Смотрите также: Украинцев нужно уничтожить, а их детей воспитать в русском духе, - в РФ по-новому объяснили денацификацию. ВИДЕО

Эту дезинформацию СВР активно поддерживает российская пропаганда, ее также поднимает на официальный уровень заместитель спикера нелегитимной Государственной Думы Ирина Яровая.

Жарин отмечает, что такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки пропагандистской базы для возможных диверсий, которые готовят российские спецслужбы "под чужим флагом" в России.

Топ комментарии

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    ТА ***** , пусть там всех взорвут , планета только вздохнет с облегчением.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Нехай мавзолей підірвуть! І бункер *уйла-точно буде резонанс?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    да всем уже пох кто здесь ежедневно под тревогой. хай себя поубивают.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости