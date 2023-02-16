Кремль готовит теракты в России, - разведка Польши
Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Жарин отметил, что пропаганда РФ продолжает информационную войну, в частности, против союзников Украины, чтобы оправдать преступные действия Кремля.
По его словам, российская Служба внешней разведки распространяет ложь о причастности военных США к "вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".
Эту дезинформацию СВР активно поддерживает российская пропаганда, ее также поднимает на официальный уровень заместитель спикера нелегитимной Государственной Думы Ирина Яровая.
Жарин отмечает, что такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки пропагандистской базы для возможных диверсий, которые готовят российские спецслужбы "под чужим флагом" в России.