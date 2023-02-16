Кремль готовит теракты в России, - разведка Польши

В российской пропаганде появились новые нарративы, позволяющие опасаться, что российские спецслужбы готовят провокации "под чужим флагом" внутри России.

Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Жарин отметил, что пропаганда РФ продолжает информационную войну, в частности, против союзников Украины, чтобы оправдать преступные действия Кремля.

По его словам, российская Служба внешней разведки распространяет ложь о причастности военных США к "вербовке боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".

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Эту дезинформацию СВР активно поддерживает российская пропаганда, ее также поднимает на официальный уровень заместитель спикера нелегитимной Государственной Думы Ирина Яровая.

Жарин отмечает, что такие публичные обвинения в адрес США могут быть частью подготовки пропагандистской базы для возможных диверсий, которые готовят российские спецслужбы "под чужим флагом" в России.