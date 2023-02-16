Приоритет на ближайшее время – держать ситуацию на фронте и готовиться к эскалации, - Зеленский

Главной задачей для военных на фронте есть держать ситуацию и быть готовыми к эскалации со стороны врага.

Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки, и в нем приняли участие все командующие оперативными направлениями. Подробно заслушали информацию о ситуации по каждому из направлений и перспективы – тоже по каждому из оперативных направлений", - сообщил президент.

"Поставка оружия, поставка боеприпасов, подготовка наших военных. Планы и возможности врага. Потенциал украинского ответа. Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – это приоритет, который тщательно готовим", – отметил Зеленский.

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