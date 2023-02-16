После окончания войны Украине нужно иметь армию, которая не допустит нового вторжения России, - Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляет, что после окончания войны Украина должна иметь такую армию, которая не допустит повтора вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, военная помощь прогрессировала в соответствии с потребностями Украины на фронте.

"Некоторое из этого оборудования требует долгой учебы. И мы смотрим не только на то, в чем Украина нуждается уже сейчас для борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего", - сказала заместитель госсекретаря.

"Когда эта война закончится, украинцы нуждаются в армии, которая будет способна не допустить, чтобы Россия снова пришла. Украине нужна сложная противовоздушная оборона, ей нужна будет гораздо более сильная охрана границ, чтобы убедиться, что Россия не сможет снова напасть. Украинцам нужны лучшие радары и системы раннего предупреждения

Итак, мы думаем об их борьбе сегодня. Но мы также думаем о нашей непреклонной преданности тому, чтобы убедиться, что если боевые действия прекратятся сейчас, то чтобы мы не видели повторения. Чтобы Путин не повторил, потому что он уже вторгся в 2014-15 годах, а затем снова в 2022 году. Этот цикл может повториться через шесть месяцев или через шесть лет. Это то, о чем мы должны думать дополнительно к нынешней войне. И мы думаем", – добавила Нуланд.

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