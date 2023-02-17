Война России против Украины - это война людоедов против людей, - Ландсбергис

Война России против Украины – это война людоедов против людей.

Так считает первый глава парламента Литвы после восстановления ее независимости в 1991 году профессор Витаутас Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

16 февраля профессор Ландсбергис выступил с речью в честь Дня восстановления Литовского государства. Большую часть выступления он посвятил вторжению России в Украину.

Ландсбергис сказал, что "новый фюрер пытается назвать целью своего "русского мира" завоевание", и призвал цивилизованный мир еще более решительно встать на сторону Украины.

Читайте также: Литва передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов для борьбы с дронами

"Как остановить агрессивный русофашизм, как прекратить войну людоедов против людей, как остановить разрушение городов и тотальные убийства, совершаемые с наслаждением?" – сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что "людоеды и дальше участвуют в международных организациях, которые сами же и поливают помоями лжи", и что "государства людей сами снабжают государства людоедов деньгами, давая им возможность продолжать разрушительный военный геноцид".

По словам Ландсбергиса, в Европе лишь болтают о том, что "история не должна повториться", но в действительности Запад все еще боится отдавать Украине истребители и другое вооружение, необходимое ей для обороны.

Учитывая нерешительность Запада, считает профессор, общество Литвы показало чудо – чудо народной солидарности.