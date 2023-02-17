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В Сенате США внесли на рассмотрение резолюцию по признанию действий РФ в Украине геноцидом

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сенат
Ряд американских сенаторов повторно был внесен на рассмотрение резолюцией, признающей действия России в Украине геноцидом против народа Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Прошел год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины, и становится совершенно очевидным, что Россия совершает геноцид", – заявил сенатор Джим Риш. По его словам, он "видел зверства своими глазами" во время поездки в Украину в июне прошлого года, и чуть ли не каждый день в него "поступают новые сообщения о бесчеловечных действиях российских солдат против невинного украинского народа".

"Пора правительства США назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости".

Также сенаторы призывают Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС "поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа".

"Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в борьбе за свое выживание", – говорится в заявлении сенатора Риша. По словам законодателя, эта резолюция, в частности, "поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид".

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Резолюцию о признании действий России геноцидом 7 декабря поддержал Комитет по международным отношениям Сената США, и она готова к вынесению на голосование в Сенате. Соавторами резолюции являются сенатор-республиканец от штата Айдаго Джим Риш и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. Помимо них резолюцию поддержали 14 других сенаторов от обеих партий. Они внесли подобную резолюцию в конце декабря прошлого года, и после начала работы нового состава Сената процедура предусматривает повторное представление резолюций.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    давно пора
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    він таким був і є з 25 жовтня (7 листопада) 1917 року !!! саме червоні комуно-нацисти, що прийшли до влади на мацковії, в наслідок дежперевороту, окупували в 1918-22 рр. УНР інші країни Каавказу і Середньої Азії назваши це цинічно "граждансткая вайна", між 1 та 2 Світовими війними тільки в Україні організували 2 Голодомори-геноциди єтнічних українців, потім разм з гітлером 2 світову, а ще були гулаги, сиібри, соловки, трійки нквд, тощо ...











  • Drbest Good b5ca3e0b
    Чудова новина.

    Ху&лу не відмитися!
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