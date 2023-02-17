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Армия РФ может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку не способна достичь реального военного успеха, - ISW

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рф,окупанти,артилерія
Американские эксперты предполагают, что россияне могут нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно проанализированным данным, эксперты отмечают, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от российских солдат.

По сообщениям, российские войска увеличивают использование военно-воздушных сил в Украине, но вряд ли выделят значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией.

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Топ комментарии

  • Alessandro Moretti
    Але якби Україні дали зброю більшого радіусу дії і вони змогли відповісти, то тоді б двічі подумали, перш ніж запускати чергову хвилю ракетних ударів.
  • Garry Grant
    Та ви шо? Це ж призведе до ескалації.
  • Bob Fayn
    не хочуть вмирати за ***** та олігархів фантастика... А хто ж тоді воює зараз?Звідки взялись сотні тисяч на війні? Якшо б не хотіли вмирати,то повтікали б массово...або зробили переворот...а так це все казки---про те що не хочуть.
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