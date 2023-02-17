Армия РФ может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку не способна достичь реального военного успеха, - ISW

Американские эксперты предполагают, что россияне могут нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно проанализированным данным, эксперты отмечают, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от российских солдат.

По сообщениям, российские войска увеличивают использование военно-воздушных сил в Украине, но вряд ли выделят значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией.

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