Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины, - Нуланд
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В США считают, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь в заявлении заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд.
"Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем", - отметила дипломат.
По ее словам, "это часть обеспечения крепкого сдерживания РФ".
"Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, по меньшей мере, не будет демилитаризирован", - добавила Нуланд.