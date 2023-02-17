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Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины, - Нуланд

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крим
В США считают, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь в заявлении заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд.

"Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем", - отметила дипломат.

По ее словам, "это часть обеспечения крепкого сдерживания РФ".

"Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, по меньшей мере, не будет демилитаризирован", - добавила Нуланд.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    такие Ваши речи, мисис, для украинца слаще любой печенюшки! 😂
  • Алекс Мышкевич
    Читайте Біблію!
    Там написано: "Спочатку було Слово.... за нею прилетіла ракета" 😂
  • Марта Шепель fda0629b
    А можна дати щось, щоб ефективніше до них діставати?
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