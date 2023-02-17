США готовы защищать страны Балтии на фоне масштабной агрессии РФ в Европе, - Остин

Соединенные Штаты готовы усиливать оборонный потенциал и боеготовность сил Латвии, Литвы и Эстонии в рамках НАТО на фоне масштабной агрессии РФ в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга в Таллине.

"Я хочу четко отметить сегодня для эстонского народа одну вещь: Соединенные Штаты продолжат быть непоколебимо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников", - отметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что США продолжат вместе с балтийскими странами усиливать сдерживание любых угроз совместной безопасности в регионе.

Остин напомнил, что президент Байден ранее объявил о решении усилить американское военное присутствие в странах Балтии. В этом контексте он отметил, что уже сейчас в Эстонии развернут дополнительный взвод HIMARS, а также мотопехотные роты, которые проводят совместные учения с национальными силами обороны страны, чтобы усилить оперативную совместимость и безопасность Эстонии и НАТО.

Кроме того, Остин выразил ожидание, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле этого года, будет достигнут еще больший прогресс в плане оборонных инициатив.

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