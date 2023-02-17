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Несмотря на пессимистические прогнозы, украинская система здравоохранения смогла избежать коллапса, - ВООЗ

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Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге во время своего пятого визита в Украину заявил, что система здравоохранения страны не подверглась коллапсу, несмотря на пессимистические прогнозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Клюге напомнил о "множестве пессимистических" предсказаний в прошлом году, что система здравоохранения в Украине распадется, а также о возможности вспышек Covid-19, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. Однако он отметил, что "всего этого не произошло".

Клюге поблагодарил работников здравоохранения и международных партнеров за то, что система "устойчива и все еще работает". В то же время он отметил, что потери психического здоровья от войны огромны, и международные усилия "необходимо удвоить", чтобы поддержать обучение врачей первичной медико-санитарной помощи на местном уровне.

Визит Клюге в Украину был посвящен поставке "крупнейшей гуманитарной пожертвования организации здравоохранения в ее истории", которая включала 59 автобусов для иммунизации и доставки прививок детям.

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Топ комментарии

  • Ярема Стогін b9074bab
    Система не зазнала колапсу, бо медики працювали і їм не заважали. Колапс і повна розгубленість вразили МОЗ і т.з. НСЗУ, котрі припинили "керувати", а, насправді втручатися в роботу лікувальних закладів. Своїми словами - паралізоване ( бездарне і нінащо нездале) керівництво галузі припинило заважати працювати.
  • 5 копійок
    Патамушта у нас є чемпіон боротьби з ковідом.
  • Максим Бондаренко d1b33ab6
    Але в нашу лікарню все одно краще не попадати. Гроші дуритимуть до смерті
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