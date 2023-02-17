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Российские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры жителей Мелитополя, - Генштаб

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прослушка
В Мелитополе обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С помощью нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг может прослушивать мобильные телефоны украинцев, - Центр противодействия дезинформации

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