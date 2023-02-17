Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 17 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 141 260 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 141 260 (+800) человек ликвидировано,
- танков - 3 298 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6 520 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2 322 (+16) ед,
- РСЗО - 467 (+1) ед,
- средства ПВО - 241 (+2) ед,
- самолетов - 298 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2013 (+1),
- крылатые ракеты - 871 (+14),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) ед,
- специальная техника - 221 (+2).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.