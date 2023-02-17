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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 17 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 141 260 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 141 260 (+800) человек ликвидировано,
  • танков - 3 298 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6 520 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2 322 (+16) ед,
  • РСЗО - 467 (+1) ед,
  • средства ПВО - 241 (+2) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2013 (+1),
  • крылатые ракеты - 871 (+14),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5187 (+20) ед,
  • специальная техника - 221 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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  • vsbu vsbu
    Арта !!!
  • vadyan
    Мінус 16 арти... Ескалібури рулять!
  • Яр Холодний
    Колись читав: "Олігархам Росії потрібні кілька мільйонів населення - для обслуговування газодобувної та газотранспортної системи...
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