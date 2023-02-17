Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 141 260 человек.