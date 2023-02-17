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За прошедшие сутки россияне убили 5 гражданских в Донецкой области, 10 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

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За прошедшие сутки, 16 февраля, российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 16 февраля россияне убили 5 жителей Донбасса - в Бахмуте.

Еще 10 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За прошедшие сутки россияне убили 5 гражданских в Донецкой области, 10 человек получили ранения, - ОВА 01

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