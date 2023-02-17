Байден планирует переговоры с Си Цзиньпином
5 71534
Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Разговор лидеров государств состоится на фоне сбития неизвестных объектов в воздушном пространстве Северной Америки.
"Я думаю, что последнее, чего хочет Си, - это фундаментально разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной", - отметил политик.
В то же время Байден подчеркнул, что не считает своей чрезмерной реакцией приказ на уничтожение аэростатов. Ведь перед этим посоветовался с американскими военными.
"Мы не ищем новой холодной войны, но я не приношу извинений", - подчеркнул президент США.
Кроме того, он добавил, что продолжит конкурировать с Си Цзиньпином, но не будет конфликтовать.