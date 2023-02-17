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Байден планирует переговоры с Си Цзиньпином

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байден,сі
Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Разговор лидеров государств состоится на фоне сбития неизвестных объектов в воздушном пространстве Северной Америки.

"Я думаю, что последнее, чего хочет Си, - это фундаментально разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной", - отметил политик.

В то же время Байден подчеркнул, что не считает своей чрезмерной реакцией приказ на уничтожение аэростатов. Ведь перед этим посоветовался с американскими военными.

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"Мы не ищем новой холодной войны, но я не приношу извинений", - подчеркнул президент США.

Кроме того, он добавил, что продолжит конкурировать с Си Цзиньпином, но не будет конфликтовать.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Китайське і без цього не слід купувати бо це одноразове фуфло.
  • Alex O fd946f57
    Переважна більшість з того, чим користуються наші співгромадяни у побуті-вироблена у Китаї. Під маркою усіх відомих брендів, внутрішню начинку-вироблено там. ******** Китай-це вже не тільки одноразові копійчані побрякушки на вуличних розкладках. Світ переніс усе виробництво до них, бо дешеве виробництво, не помітивши, як китайці навчились технологій і почали розвивати власне виробництво.
  • Ничего хорошего c2ab8be8
    Китай - последний значительный оплот диктатуры. Без этих тварей не было бы ни Ирана, ни кндр, ни Венесуэлы, ни московии. Китайцы торгуют с США, ЕС и на эти деньги содержать целый выводок людоедов.
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