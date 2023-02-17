Зеленский откроет нынешнюю Мюнхенскую конференцию безопасности

Выступление президента Украины Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Это намерение подтвердили организаторы конференции, а также Офис президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Получасовая панель с участием президента Украины, который присоединится к событию через видеосвязь, должна состояться сразу после приветственного слова главы Мюнхенской конференции безопасности Кристофа Гойсгена.

В программу конференции событие внесли под названием "Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу", использовав аллюзию на библейскую легенду о Давиде, победившем более сильного Голиафа. Детали по поводу участников панели в публичной программе пока не раскрываются, хотя в Мюнхене говорят о выступлении президента.

Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров подтвердил, что выступление президента на открытии конференции действительно запланировано.

Мюнхенская конференция безопасности в этом году будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с РФ, а также вопросу будущего миропорядка.

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