Зеленский откроет нынешнюю Мюнхенскую конференцию безопасности
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Получасовая панель с участием президента Украины, который присоединится к событию через видеосвязь, должна состояться сразу после приветственного слова главы Мюнхенской конференции безопасности Кристофа Гойсгена.
В программу конференции событие внесли под названием "Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу", использовав аллюзию на библейскую легенду о Давиде, победившем более сильного Голиафа. Детали по поводу участников панели в публичной программе пока не раскрываются, хотя в Мюнхене говорят о выступлении президента.
Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров подтвердил, что выступление президента на открытии конференции действительно запланировано.
Мюнхенская конференция безопасности в этом году будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с РФ, а также вопросу будущего миропорядка.