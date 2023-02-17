Россияне теряют около 2 тыс. солдат на каждые 90 захваченных метров, - The Times

Потери российских оккупационных войск могут составлять до двух тысяч военных на каждые 100 ярдов (91 метр).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО.

Издание отмечает, что эти цифры появились при обсуждении новых поставок вооружений Украине в среду.

"Ллойд Остин, министр обороны США, сказал, что НАТО сосредоточена на обеспечении оборудованием, которое окажется решающим на поле боя", - пишет The Times.

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