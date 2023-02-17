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В районе Балаклавской ТЭС силы ПВО РФ сбили беспилотник, - Развожаев

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ппо
Как заявляют россияне, утром 17 февраля в оккупированном Севастополе сработала система противовоздушной обороны в районе Балаклавской ТЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "губернатора" Севатополя Михаила Развожаева.

"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам.

Сегодня ранним утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждения ТЭС нет, она работает в штатном режиме", - написал он.

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Топ комментарии

  • albano miner
    верить каца-пу - себя не уважать
  • Randall Flag da70119e
    Безпілотники це лотерея. Іноді долітають і завдають ударів, але здебільшого їх збивають. Американцям та еуропейцям треба нарешті припинити гратися у напіввагітність та дати нам нормальну далекобійну зброю.
  • Габриэль Руфусс
    УКРАИНСКИЕ нло следят за тобой.........бовдур *************** московии...................
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