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Истребители Украине пока не пообещала ни одна страна. Скоро объявят об учениях, - Кулеба

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Истребители западного образца пока не пообещала ни одна страна. Но британское правительство уже объявило об обучении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью газете Ouest-France заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, авиация важна для контрнаступления.

"Нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. У этих стран самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов", - пояснил он.

"Пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях – другие сделают это в скором времени", - добавил Кулеба.

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  • Прощай немытая раССея
    Цей "фахівець" багато чого обіцяв і говорив...

    https://twitter.com/i/status/1626283084571082753

  • Юрій Ан 612fed4e
    Угу, а навчання треба починати, коли вже їх виділять!
    Подивись в дзеркало - бачитимеш ідіота.
  • 5 копійок
    Зате обіцяв Рєзнік-17.
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