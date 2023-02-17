На российском оборонном заводе Самарской области прогремел взрыв
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На Чапаевском механическом заводе в Самарской области РФ в четверг сдетонировала взрывчатка, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"В четверг одному из цехов Чапаевского механического завода в Самарской области сдетонировало взрывчатое вещество, погиб один человек, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.
Известно, что данное предприятие выпускает капсулы-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные снаряды и взрывные патроны.