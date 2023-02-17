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На российском оборонном заводе Самарской области прогремел взрыв

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вибух
На Чапаевском механическом заводе в Самарской области РФ в четверг сдетонировала взрывчатка, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В четверг одному из цехов Чапаевского механического завода в Самарской области сдетонировало взрывчатое вещество, погиб один человек, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Известно, что данное предприятие выпускает капсулы-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные снаряды и взрывные патроны.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Шановна редакція, у вас помилка: загинула одна людина, ще троє отримали поранення

    Насправді люди не постраждали. То ж кацапи.
  • Maksim Perepelitca

    В России сломался корабль, который должен был спасти космонавтов с другого сломанного корабля    😂
    «Роскосмос» отложил запуск спасательной экспедиции на неопределенный срок в связи с утечкой на корабле «Прогресс 82». Он должен был вернуть на Землю экипаж корабля «Союз 22», тоже пострадавшего от утечки.
    Запуск «Прогресса» был запланирован на 19 февраля. Но 11 февраля инженеры Роскосмоса обнаружили на нем утечку.
  • Роман с камнем
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